Klage gegen Staat - Wer ist Schuld an Ischgls Superspreader-Event?

Erster Prozess im Fall Ischgl Deutsche Witwe verklagt Österreich

Nur mit einem Satz zur Ausbreitung des Coronavirus im März 2020 hat Österreichs Kanzler Kurz über 100 Gerichtsverfahren gegen die Republik ausgelöst. Am Freitag macht die Deutsche Dörte Sittig den Anfang. Ihr Lebensgefährte starb nach Ferien in Ischgl an Corona.