Glosse über die Corona-Vorweihnachts-Tristesse – Wer ist die schönste Frau der Welt? Die Vorweihnachtszeit stimmt unseren Kolumnisten derart emotional, dass er sich an die ganz grossen Fragen der Menschheit heranwagt, Nahtoderlebnisse resümiert – und sich gar an Plakaten des Apothekerverbands erquickt. Ane Hebeisen

Vergangene Apotheker-Kampagnen waren nicht ganz so stimmig wie die diesjährige. Foto: Pharma Suisse

Wie ich neulich so perspektivenlos durch die Viren-bedingt entvölkerten Strassen zog, stach mir ein Plakat ins Auge, mit welchem die Apothekerzunft versucht, die allgemeine Gemütslage aufzuhellen. Von der Affiche strahlte eine in ein porentief weisses Arbeitsgewand gekleidete Apothekerfrau dem Betrachter entgegen und formte mit ihren Apothekerinnenhänden ein Herzchen. Darunter stand der freundliche Satz: «Wir sind immer für Sie da.»

Das erinnerte mich an eine etwas weniger gelungene Kampagne desselben Verbandes, mit der einst die Einrichtung der Nacht-Apotheken populär gemacht werden sollte. «Je später der Abend, umso schöner die Hilfe», stand damals auf den Plakaten geschrieben. Darauf war ein Pharmazeut zu sehen, der gerade eine typische Nacht-Apotheker-Handbewegung vollführte, ansonsten jedoch kaum dafür Anlass bot, dem Sinnspruch in irgendeiner Art gerecht zu werden. Bereits die geistige Mutter dieses Slogans befand sich ja auf dem Holzweg: «Je später der Abend, umso schöner die Gäste» – das will so gar nicht mit meinen Erinnerungen korrespondieren.

Späte Gäste vernichten Universen

Wenn ich mich recht an die Zustände in der Abendunterhaltungsszene entsinne, waren späte Gäste meist schlecht frisierte Gymnasiasten, die nur deshalb späte Gäste waren, weil sie damit rechneten, dass das zuständige Kassenpersonal nach 1 Uhr den Eintrittspreis ermässigte. Und falls es das nicht tat, wurde es von den späten Gästen in anstrengende Diskussionen verwickelt.

Bevor sie in den Ausgang gingen, schauten sich die späten Gäste im Internet irgendwelche Filme an, die bei uns noch nicht im Kino zu sehen waren, oder sie spielten mit ihren Kollegen Computerspiele, in denen ganze Universen vernichtet wurden. Wer das schön findet? Bitteschön! Wer das Personal in Nacht-Apotheken schön findet, entzieht sich meinem Wissen. Überhaupt ist es mit der Schönheit so eine Sache.

Auch ich hatte vor einigen Jahren ein Erweckungserlebnis. Jedoch keines, das mich für die Sendung «Fenster zum Sonntag» qualifizieren würde.

Fragt man beispielsweise den grössten Internetsuchdienst, wer die schönste Frau der Welt ist, reagiert dieser ein bisschen verwirrt und antwortet ganz und gar rätselhaft: «Pia Alonzo Wurtzbach wurde zunächst irrtümlicherweise nur der zweite Platz zugesprochen.» Fragt man ihn nach dem schönsten Ort der Welt, dann spuckt er die Region Spitzkoppe in Namibia aus, wo sich ein in Wuchs und Gestalt so mittelmässig schöner Wüstenberg erhebt. Und will man wissen, welches das schönste Lied der Welt ist, dann folgt schon auf Platz 2 der «Mambo No 5» von Lou Bega. Ein Mann, der heute übrigens ein beliebter Gast in Sendungen ist, in denen es um christliche Erweckungserlebnisse geht.

Fataler Seitwärtssprung

Auch ich hatte vor einigen Jahren ein Erweckungserlebnis. Keines, das mich jetzt für Sendungen wie «Fenster zum Sonntag» oder «Sternstunde Religion» qualifizieren würde, aber eines, das mich irgendwie zu einem vernünftigeren Menschen gemacht hat. Alles begann mit einem Tier-Dokumentarfilm, in welchem die exquisite Fauna der Insel Madagaskar zu bewundern war. Lustig war das. Und besonders lustig waren die sogenannten tanzenden Affen des Eilands. Sie tanzten natürlich nicht richtig, ihnen war viel mehr eine sonderbare Art der Fortbewegung eigen, ein Seitwärtssprung-Move während dessen sie schmissig die Hände in die Luft strecken.

Ich fand das dermassen bemerkenswert, dass ich mich dazu hinreissen liess, auf einem Spaziergang in den Alpen meiner brasilianischen Ehefrau vorzuführen, wie sich diese vom Aussterben bedrohten Tierchen so gebärden. Leider merkte ich zu spät, dass eine unverfälschte Darstellung der tanzenden Affen von Madagaskar mich an meine koordinativen Grenzen brachte. Ich hüpfte also seitwärts mit hochgereckten Armen über den Waldweg, versuchte das Ganze mit fulminanten Sprüngen und einem leichten Zwick in der Hüftgegend zu akzentuieren, kam dabei vom Pfad ab, stürzte über den Wegrand und konnte mich im letzten Moment an einer Baumwurzel festkrallen, was mich knapp vor einem Fall aus 2000 Meter Höhe in ungeahnte Tiefen bewahrte. Meine brasilianische Ehefrau eilte zur Unglücksstelle, spähte vorsichtig den Abhang hinunter, rief in einem Stossgebet Santa Barbara an (das ist die brasilianische Schutzgöttin) und zog mich – begleitet von einem Mantra aus Vorwürfen und Litaneien – wieder zurück auf sicheren Grund.

Dass mich das Imitieren einer raren Springaffen-Art beinahe den Berghang hinunter in die ewigen Jagdgründe befördert hätte, hat aus mir einen anderen Menschen gemacht. Einen demütigen. Einen sanfteren womöglich. Einen, der extrem nahe daran ist, sich in der bewölkten Corona-Vorweihnachts-Tristesse an zu Herzen geformten Apothekerinnenhändchen zu erfreuen.

P.S. Für jene, die diese Kolumne nur des reisserischen Titels wegen gelesen haben und nun völlig berechtigterweise ein bisschen enttäuscht sind, sei kurz resümiert: Die schönste Frau der Welt dürfte dann ja wohl die erwähnte Pia Alonzo Wurtzbach sein.