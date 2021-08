«Apropos» – der tägliche Podcast – Wer ist der künftige Chef der FDP? Der Aargauer Ständerat Thierry Burkart ist der einzige Kandidat für die Nachfolge von Petra Gössi an der Spitze des Schweizer Freisinns. Mit einem rechtsbürgerlichen Kurs will er der Partei wieder zu neuem Schwung verhelfen. Kann das funktionieren? Antworten in «Apropos». Laura Bachmann , Markus Häfliger als Gast

Thierry Burkart will die Partei umkrempeln: Schluss mit Greenwashing, Start mit einem rechtsbürgerlichen Kurs. Foto: Keystone

«Für den Erfolg der FDP braucht es einen freisinnigen Aufbruch», sagte Thierry Burkart bei seiner Präsentation am Montag. Der einzige Kandidat für die Nachfolge von Petra Gössi will dem Schweizer Freisinn wieder zum Erfolg verhelfen. Er will das «liberale Feuer» entzünden und die FDP einen. Er will zurück zu einer wertebasierten FDP. Kein Nacheifern des Zeitgeistes – sondern eine selbstbewusste Positionierung rechts der Mitte. Mit einem solchen Plädoyer kündigte der Ständerat Thierry Burkart seine Kandidatur für die neue Spitze seiner Partei an.

Was hat Thierry Burkart mit der FDP vor? Ist er der richtige Mann, um den Freisinn aus seinem Tief zu holen? Und wer ist dieser neue Parteipräsident in spe eigentlich?

Diese Fragen beantwortet Tamedia-Bundeshausredaktor Markus Häfliger in der hundersten Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des Tages-Anzeigers und der Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.

