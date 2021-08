Kolumne Hans Ulrich Obrist – Wer ist Beeple? Mike Winkelmann wurde über Nacht Multimillionär und Superstar der Kunst. Aber was hat er davor gemacht? Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Still aus einem animierten Kurzfilm, den Beeple 2010 online stellte, gratis. Elf Jahre später bekam er für ein Werk genau 69.35 Millionen Dollar mehr. Bild: Still aus Flying Lotus: Kill Your Co-Workers, 2010, Regie: Beeple, Compositing: Beeple + Vince Ream, Musik: Flying Lotus

Er sei, sagte mir Mike Winkelmann, Künstlername Beeple, als ich ihn per Zoom in seinem Arbeitsraum besuchte, aus dem Norden der USA in den Süden gezogen, in einen Vorort von Charleston in South Carolina, weil es dort so warm, ruhig und langweilig sei, wie er es zum Arbeiten brauche. Lärm und Rummel hatte Winkelmann in den letzten Monaten genug, nachdem das Auktionshaus Christie’s im März sein digitales Kunstwerk «Everydays: The First 5000 Days» für knapp siebzig Millionen Dollar verkaufte, was Winkelmann über Nacht zu einem Superstar des Kunstmarkts machte.