Ausgangslage

Trotz abgesagter Partie gegen Lugano am letzten Wochenende haben die Young Boys aktuell reichlich Spielpraxis. Am Donnerstag konnten die Hauptstädter einen wichtigen 3:0-Erfolg gegen Sofia in der Europa League einfahren. Damit steht YB bei Halbzeit der Gruppenphase auf Rang 2 der Gruppe A und dürften mit breiter Brust im Spitzenkampf im Wankdorf antreten.

In der Super League ist der letztjährige Meister noch ungeschlagen. Aus den bisherigen fünf Partien resultierten 3 Siege und zwei Unentschieden.

Die Gäste aus St. Gallen konnten zum Saisonstart drei Mal in Folge mit 1:0 gewinnen, bekundeten aber zuletzt Mühe. Am Sonntag mussten die Ostschweizer eine 1:3-Niederlage gegen den FCB hinnehmen und gingen damit zum dritten Mal in Folge sieglos vom Platz.

St. Gallen hat aktuell einen Punkt Rückstand auf YB, obwohl sie eine Partie mehr absolviert haben. Beide Mannschaften könnten jedoch den zwischenzeitlichen Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Wer kann den Spitzenkampf und das Duell zwischen dem letztjährigen Meister und Vizemeister für sich entscheiden?

Das Spiel live ab 16:00 Uhr.