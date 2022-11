Lese-Quiz zu künstlicher Intelligenz – Wer hats geschrieben – Mensch oder KI? Wir haben einige unserer Kolumnen zu häufig gegoogelten Fragen einer KI vorgelegt. Erkennen Sie, welche die intelligente Maschine beantwortet hat? Philippe Zweifel

Soll man das wollen? Baby aus der intelligenten Maschine. Illustration: KI (Dall-E)

Um herauszufinden, wie intelligent eine künstliche Intelligenz die grossen und kleinen Fragen des Lebens beantworten kann, haben wir ihr Fragen vorgelegt, die in unserer inzwischen eingestellten Kolumne «Gute Frage» vorkamen. In dieser Rubrik beantworteten unsere Redaktorinnen und Redaktoren besonders häufig gegoogelte Fragen. Um die Sache noch spannender zu machen, können Sie nach jeder Kolumne raten, ob die Texte von der KI oder einem Menschen stammen. Jene der KI haben wir an (wenigen!) Stellen leicht stilistisch redigiert.