Sprachlupe zu Wortbedeutungen – Wer hat ein Flair für grossstädtisches Flair? Nicht selten ändern aus fremden Sprachen übernommene Wörter im Deutschen ihre Bedeutung. Das ist nicht falsch, sondern gelebte Sprache. Meinung Daniel Goldstein

Public Viewing in Bern während der EM im Juli: Mit der Bedeutung des Begriffs im Englischen hat das nichts zu tun. Foto: Manuel Zingg

Leute mit einem Flair für Sprache mussten sich wundern, als in Schweizer Zeitungen nicht mehr nur Menschen ein Flair für dies oder das zeigten, sondern auch Örtlichkeiten Flair bekamen. Die können natürlich kein Gespür für irgendetwas entwickeln, also musste ihr Flair etwas anderes sein – zum Beispiel: «Der Zürcher Club Mascotte verströmte grossstädtisches Flair.» Oder: «Das blumengeschmückte Neuenburg strahlt französisches Flair aus.» Zuerst argwöhnte ich, da fehle eben das Flair fürs richtige Wort, aber ein Blick in den Duden belehrte mich eines Schlechteren: Das Wörterbuch nennt als erste Bedeutung «Fluidum, Atmosphäre», und als zweite: «besonders schweizerisch für feiner Instinkt». Und neben «das» sei auch «der Flair» richtig.