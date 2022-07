Mamablog: Spielzeug und Gender – Wer hat Angst vor dem pinken Einhorn? Gender-Marketing drängt Kinder in Rollenklischees. Und wirft die Frage auf, warum vermeintlich Weibliches in der Spielwelt von Knaben so irritierend wirkt. Michaela Davison

Massgeschneidert: Die Spielzeugindustrie gibt klar vor, was Jungs zu mögen haben… Foto: Getty Images … und welche Vorlieben den Mädchen zuzuschreiben sind. Foto: Getty Images Zeit, das zu ändern! Und wann immer möglich, solche Klischees in unseren Köpfen verschwinden zu lassen. Foto: Getty Images 1 / 5

Neulich im Zug. Mir gegenüber sass ein Junge mit seiner Mutter. In der Hand hielt er eine blaue Spielzeugschachtel, so blau, wie sie blauer nicht hätte sein können. Mit zusammengekniffenen Augen musterte er die Verpackung. Irgendetwas schien ihn zu irritieren. «Du, Mama, das ist aber schon für Jungs?», murmelte er. Da bemerkte ich, was ihn verunsicherte. Inmitten all des Blaus prangte ein pinkes Etwas. Ganz winzig klein. Ich glaube, es war nur eine Radkappe, aber leuchtend pink war sie allemal. Was seine Mutter antwortete, habe ich nicht gehört. Aber die Sache stimmte mich nachdenklich.