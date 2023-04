«Wir müssen gieriger sein»

Schweizermeister 2018, 2019, 2020, 2021. Und auch in diesem Jahr haben die Young Boys bereits wieder eine Hand am Meisterpokal. Das Double holten die Berner aber in dieser Zeit nur einmal (2020). Mit anderen Worten: Über eine ganze Saison ist YB nur schwer zu schlagen, aber in einem Spiel…

Servette hat es Basel am Wochenende vorgemacht und den Berner überraschend die zweite Saisonniederlage in der Meisterschaft zugefügt. Quasi eine willkommene Warnung vor einem der ganz grossen Spiele der Saison? Davon will YB-Trainer Raphael Wicky nichts wissen: «Ich hasse es, zu verlieren – und vor einem Cuphalbfinal brauchen wir sicher keine zusätzliche Motivation.» Heute erwartet er von seinen Spielern, dass sie gieriger verteidigen, gieriger das Tor erzielen wollen.

