Regierungskrise in Grossbritannien – Wer folgt auf Boris Johnson? Im Rennen um die Nachfolge des abtretenden britischen Premiers sind noch fünf Bewerber. Zwei von ihnen, eine Frau und ein Mann, haben die besten Chancen. Peter Nonnenmacher London

Die Kronfavoritin und der Kronfavorit: Penny Mordaunt und Rishi Sunak vor dem TV-Duell im britischen Channel 4 in London (15. Juli 2022). Foto: Victoria Jones (PA via AP, Keystone)

Penny Mordaunt oder Rishi Sunak: Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger von Boris Johnson konzentriert sich mehr und mehr auf zwei Namen. In der zweiten Runde der Abstimmung um den Vorsitz der regierenden Konservativen Partei – und damit auch das Premierminister-Amt – in Grossbritannien haben am Donnerstag die Spitzenreiter Rishi Sunak und Penny Mordaunt ihren Vorsprung behauptet. Ex-Schatzkanzler Sunak bekam von den 358 Abgeordneten der Partei 101 Stimmen und die frühere Verteidigungsministerin Mordaunt 83.