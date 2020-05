Theaterstück im Netz – Wer fängt meine Sporen? Im Berner Onlinetheater «Hyphe» geht es darum, sich mit anderen Usern zu vernetzen – wie ein Pilz. Während dabei eine reizvolle Schicksalsgemeinschaft entsteht, leidet die Geschichte hinter dem Spiel. Lena Rittmeyer

Er hat die Lügen der Menschen satt: Saladin Dellers wird live vor der Webcam in den Vogelmenschen Birder verwandelt. Foto: zvg

Ich logge mich ein. Eine weisse Fläche erscheint auf meinem Laptop-Bildschirm, während auf dem Kopfhörer eine knisternde Geräuschkulisse erklingt. Das muss die Einlassmusik sein, so wie man sie normalerweise vor einer Theatervorstellung im Foyer hört. Diese Premiere hier findet im Internet statt. «Ich will deine volle Aufmerksamkeit», schreibt mir jemand. Also stelle ich mein Handy auf Flugmodus.