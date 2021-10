Aufgebot Fussball-Nationalmannschaft – «Ich nehme die Pille und haue sie rein!»

Fazit

Es ist nicht lange her, da überraschte Murat Yakin mit einer Personalie: Für die WM-Qualifikationsspiele gegen Italien und Nordirland im September nominierte der Nationaltrainer Fabian Frei nach, um den mit Corona infizierten Captain Granit Xhaka zu ersetzen. Für Frei war es das Comeback mit der Schweiz nach drei Jahren Absenz. Und vor allem beim 0:0 gegen Italien war seine Leistung hervorragend.

Nun fällt Mittelfeldstratege Xhaka erneut aus, mit einer Innenbandverletzung und für rund drei Monate. Der Basler Frei gehört trotzdem nicht zum Aufgebot für die nächsten Qualifikationspartien zu Hause gegen Nordirland (9. Oktober) und in Litauen (12. Oktober). Nachdem der Mittelfeldspieler im September sowohl gegen Italien als auch in Nordirland Gelb gesehen hatte, wäre er dieses Mal gesperrt gewesen im ersten Match.

Sechs Rückkehrer ins Team

Auch deshalb verzichtet Yakin auf Frei. Allerdings ist seine Auswahl auch deutlich grösser als noch im September. Verteidiger Kevin Mbabu sowie die Offensivspieler Xherdan Shaqiri, Breel Embolo und Mario Gavranovic sind zurück. Sie alle waren vor vier Wochen wegen Verletzungen oder Trainingsrückstands ausgefallen.

Im Angriff muss Yakin dieses Mal auf Haris Seferovic verzichten, der Mittelstürmer leidet an einer Wadenverletzung. Erstmals seit einem Jahr gehören deshalb Albian Ajeti (Celtic) und Cedric Itten wieder zum Team.

Shaqiri als Penaltyschütze vorgesehen

Bleibt die Frage, wer einen Penalty schiesst, sollte es so weit kommen. Zuletzt sind die Schweizer Spieler vier Mal in Serie gescheitert. Yakin hatte deshalb bereits Granit Xhaka in die Pflicht genommen und ihm geschrieben, dass er als Captain das nächste Mal Verantwortung übernehmen und schiessen solle. Nach Xhakas Verletzung ist der Nationaltrainer nun bei Xherdan Shaqiri vorstellig geworden. Und Shaqiri hat geantwortet: «Trainer, auf jeden Fall! Ich nehme die Pille und haue sie rein!»