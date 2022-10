Verleihung der Nobelpreise 2022 – Französische Autorin Annie Ernaux erhält den Literatur­preis Die Urmutter der Autofiktion gilt als eine der bedeutendsten französischen Schriftstellerinnen der Gegenwart und hat bereits Literaturgeschichte geschrieben. UPDATE FOLGT

Ernaux bei einem Screening ihres Films «Les années Super-8» im Mai dieses Jahres. Foto: Julie Sebadelha (AFP)

Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das gab die für die renommierte Auszeichnung zuständige Schwedische Akademie am Donnerstag in der Altstadt von Stockholm bekannt. Sie bekomme den Preis «für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Beschränkungen der persönlichen Erinnerung aufdeckt», sagte der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, bei der Preisbekanntgabe. Man habe sie telefonisch noch nicht erreichen können, sagte Malm.

Ernaux war schon seit vielen Jahren als Anwärterin auf den Nobelpreis gehandelt worden. Sie ist die Urmutter der Autofiktion und hat mit ihrem analytischen Blick auf die europäische Gesellschaft und ihre Machtstrukturen bereits Literaturgeschichte geschrieben. Mit ihrem Roman «Les Années» wurde sie in Frankreich 2008 bekannt, die deutschsprachige Übersetzung erschien erst 2017. Seitdem ist Ernaux auch im deutschsprachigen Raum aus dem literarischen Diskurs nicht mehr wegzudenken.

Annie Ernaux 2019 in Guadalajara. Sie zeigt in ihren Werken, dass der trivial anmutende Alltag oft hochpolitisch ist. Foto: Ulises Ruiz (AFP)

Sie hat rund 20 literarische Werke verfasst, ins Deutsche übersetzt wurden unter anderem «Eine Frau», «Die Scham» und «Erinnerung eines Mädchens». In ihrem Werk seziert Ernaux die Erfahrungen von Mädchen und Frauen in der französischen Gesellschaft seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Ernaux erzählt von der eigenen Familie, ihrem Bildungsaufstieg, ihrer Abtreibung. Nahezu nebenbei verwebt sie das Autobiografische mit Analysen über Klassenschranken und das Patriarchat. Ihre eigene Geschichte dient ihr als Untersuchungsgegenstand und verdeutlicht so, dass gerade der trivial anmutende Alltag oft hochpolitisch ist.

Kreml-Kritikerin war Mitfavoritin

Der Nobelpreis für Literatur gilt als die prestigeträchtigste literarische Auszeichnung der Welt und ist mit umgerechnet rund 910’000 Franken dotiert. Auf der sogenannten Longlist für den Preis standen in diesem Jahr 233 Kandidaten – welche Namen darunter sind, wird alljährlich streng geheim gehalten.

Im Vorfeld erwarteten manche Beobachterinnen und Beobachter, dass der Literaturpreis angesichts des Ukraine-Krieges mit einer politischen Botschaft verbunden sein könnte. Die russische Kreml-Kritikerin Ljudmila Ulitzkaja war in den vergangenen Jahren bereits als Kandidatin gehandelt worden – nach Einschätzung von Literaturkritikern galt sie nun als Mitfavoritin.

Als mögliche Gewinner des höchsten Literaturpreises wurden auch die US-Romanautorin Joyce Carol Oates, die Kanadierin Margaret Atwood und der Japaner Haruki Murakami gehandelt, ausserdem der Franzose Michel Houellebecq. Auch Annie Ernaux galt als Favoritin auf den Preis.

Im vergangenen Jahr war der Literaturnobelpreis an den bis dahin relativ unbekannten tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah gegangen. Er wurde «für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten» geehrt. Im Jahr davor hatte die amerikanische Dichterin Louise Glück den Nobelpreis erhalten – auch sie galt vorab nicht als eine der zahlreichen Favoritinnen und Favoriten.

