Wettkämpfe im Sommer – Wer einen Laufevent sucht, hat jetzt wieder eine grosse Auswahl Laufbegeisterte und Triathleten mussten in der Pandemie auf Wettkämpfe verzichten. Verschiebungen haben zu einem saisonalen Überangebot geführt. Eine Rundschau. Pia Andrée Wertheimer , Tobias Müller

GP von Bern, Swissalpine Marathon oder doch der Kerzerslauf? Dem Läuferherz sind im Spätsommer keine Grenzen gesetzt. Foto: Andy Mettler

GP Bern: Der Zweitgrösste gibt spezielles Comeback

2019 stellte der Kenianer Geoffrey Kamworor beim GP Bern eine Fabelrekordzeit auf – in diesem Jahr wird es kein Eliterennen geben. Foto: BZ

Nachdem die zweitgrösste Laufveranstaltung der Schweiz 2020 abgesagt werden musste, sind die Organisatoren in diesem Jahr auf alles vorbereitet – auch auf steigende Fallzahlen im Spätsommer. Darum wird der Wettkampf um und in der Berner Altstadt an zwei Tagen durchgeführt. Zudem starten die Läufer alle 15 Minuten in Slots à je rund 300 Läufer. «Je nach Pandemieverlauf kann die Anzahl Teilnehmerinnen pro Block erhöht oder verringert werden», heisst es auf Nachfrage beim OK. Auf jeden Fall wegfallen wird die Sport-Expo vor dem Start mit der Ausgabe der Startnummern (diese kommen per Post), der Pastaplausch sowie das sonst stark besetzte Eliterennen.