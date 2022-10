«Hündische» Operette in Zürich – Wer den Humor nicht versteht, bekommt ihn erklärt Das Opernhaus präsentiert das wiederentdeckte Stück «Barkouf» von Jacques Offenbach. Darin hat ein Hund das Kommando. Ein Erzähler nimmt das Publikum förmlich an die Leine. Simon Bordier

Männer kommen in dieser Operette nicht weit: Das Blumenmädchen Maïma (Brenda Rae) hat den intriganten Mundschenk Bababeck (Marcel Beekman) im Griff. Foto: Monika Rittershaus

Warum so ernst? Künstlerinnen und Künstler lassen am Sonntag im Opernhaus Zürich gegen Schluss des Stücks die Masken fallen, treten vorn an die Rampe, atmen demonstrativ ein und aus. Ein Erzähler richtet mahnende Worte ans Publikum: Das eben Gesehene sei «keinesfalls banal», betont er. Seine Intervention gemahnt an Werke von Bertold Brecht. Dabei will man doch «nur» eine Operette zu Ende sehen – eine Operette über einen Hund, der in der orientalischen Stadt Lahore die Regierungsgeschäfte übernimmt!