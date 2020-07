Rassismusdebatte – Wer darf den dunkelhäutigen Otello singen? Am Konzert Theater Bern kommt im Herbst ein neuer «Otello» auf die Bühne – inmitten von Diskussionen um Blackfacing, Diversität und Rassismus im Opernbetrieb. Wie geht das Stadttheater damit um? Joanna Nowotny

Als Blackfacing noch kein Thema: Szene aus der «Otello»-Inszenierung am Stadttheater Bern (Premiere 21.9.1970). Foto: Sandra Sibiglia (Archiv SAPA)

Ein dunkelhäutiger Mann erdrosselt eine weisse Frau. Das mag an rassistische Darstellungen erinnern, wie sie in Europa über Jahrhunderte hinweg verbreitet wurden, um Menschen anderer Hautfarbe als brutale Unholde zu verunglimpfen. Und doch handelt es sich hier um eine der positivsten Darstellungen einer nicht weissen Figur, die die europäische Bühnentradition zu bieten hat. Die Szene stammt aus Giuseppe Verdis Oper «Otello» (1887 uraufgeführt), einem Spätwerk, das auf William Shakespeares gleichnamigem Stück basiert. Hauptfigur ist der edle und tragische Feldherr Otello, der als Aussenseiter in der venezianischen Gesellschaft Opfer von Intrigen wird – und zuletzt seine Ehefrau Desdemona und sich selbst tötet.