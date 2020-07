Alternativen zum Güsche – Wer braucht schon das Gurtenfestival? Sie wollten am Gurtenfestival unbedingt Loredana hören? Keine Sorge, dieses Wochenende finden in Bern diverse kleine Ersatz-Festivals statt. Calum MacKenzie , Carole Güggi

Reverend Beat-Man tritt dieses Wochenende an einem Benefiz-Festival für Musikerinnen und Musiker auf. Foto: Franziska Scheidegger

Wer diese Woche in Bern und Umgebung Livemusik hören will, kommt trotz Gurten-Ausfall auf seine Kosten. Für ein vielseitiges Alternativprogramm sorgen diverse kleinere Veranstaltungen. So wird in der Heitere Fahne am Fusse des Bergs eine mehrtägige Party steigen. Allerdings handelt es sich nicht um das «Gugus Gurte», das lebhafte Parallel-Festival, das dort am üblichen Gurten-Wochenende stattfindet. Die Betreiber zelebrieren mit dem «Heitere Dachfest» die Sanierung ihres Saaldachs, die während des Lockdown durchgeführt wurde. Dabei treten jeweils ab 17.30 Uhr auch schweizweit bekannte Gruppen wie Wolfman oder Ester Poly auf. Die ersten beiden Tage, Mittwoch und Donnerstag, sind ausverkauft, für Freitag und Samstag sind noch Tickets zu kriegen.