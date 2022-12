«Es ging um mein Partyoutfit»: Wenn die Chefin dir auf Instagram folgt. Foto: Keystone

Wie viel von seiner eigenen Persönlichkeit darf man eigentlich verbergen, auslassen oder beschönigen, ohne verlogen zu wirken? Ich bin nämlich teilweise eine frei erfundene Person, je nachdem, in welcher Bubble ich mich grad bewege! Meine Eltern beispielsweise wissen gar nicht mehr so wirklich, wer ich bin und was mich im Kern zusammenhält. Ich würde behaupten, sie kennen eine einstellige Prozentzahl meiner Interessen und Freizeitbeschäftigungen. Beispielsweise haben sie keinen Schimmer, dass ich mich gerne alleine ins Kitkat werfe oder dass ich mir aus Jux das Wort Popcorn auf mein Handgelenk tätowiert habe (immer wenn ich sie besuche, verdecke ich das Tattoo mit meiner Armbanduhr).