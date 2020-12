Architekturkolumne Baustelle – Wenn zwei «Paradiese» sich treffen Die Überbauung «Wohnen am Wasser» in Nidau lädt zum Träumen ein. Aber es treffen dort auch zwei Wohnkonzepte aufeinander – und luxuriöse Eigentumswohnungen drängen sich einem Quartier auf. Nathalie Ritter

Gebaute Gegensätze: In Nidau am Bielersee begegnen sich zwei in Architektur übersetzte Lebensauffassungen. Foto: Nathalie Ritter

An der Zihl in Nidau bin ich gross geworden. Abenteuer, Freiheit und viel Platz sind mir in Erinnerung geblieben. Ein Freiraum, der noch nicht dicht genutzt war – weder für Freizeitangebote oder als Wohngegend noch als Schiffsparkplatz.

Just an dieser Zihl in Nidau entsteht eine neue Überbauung, die das «Stedtli» Nidau – bekannt auch für sein Schloss mit Park – zum Wohnen und Leben attraktiver machen soll. Das alte «Moser-Areal» war eine der letzten grossen Erweiterungsflächen und schliesst jetzt eine Lücke zu den bestehenden ruhigen Wohnquartieren. Sehr verlockend für die künftigen Bewohner ist die Zihl vor der Haustür, der ein direkter Anschluss an die Wasserlandschaft von Bieler-, Neuenburger- und Murtensee bietet sowie den Zugang an die Aare, die mit Stand-up-Paddel und Schlauchboot oder dem traditionellen Kursschiff nach Solothurn führt.