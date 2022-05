Flüchtlinge an Musikschulen – Wenn Yuliia Geige spielt, vergisst sie den Krieg Geflüchtete Kinder finden Halt in ihren Hobbys, etwa in der Musik. Die Musikschulen öffnen sich für sie – doch das kostet Geld. Johannes Reichen

Yuliia Zaiets erhält am Konsi Bern Unterricht von Lehrer Louis Pantillon. Foto: Christian Pfander

Noch einmal, sagt Lehrer Louis Pantillon. «Noch einmal mit etwas mehr Leidenschaft!» Schülerin Yuliia Zaiets legt die Geige an und beginnt zu spielen. Sie meistert die hohen Töne und überspringt die kniffligen Stellen von Tschaikowskis «Souvenir d’un lieu cher», dann landet sie wieder im Übungsraum der Musikschule Konservatorium in Bern. «Schön», sagt der Lehrer, und der Klang verschwindet durchs offene Fenster in die Altstadt.