Phänomen «Safer Space» – Wenn Weisse für einmal keinen Zutritt haben Immer häufiger bieten Kulturhäuser Schutzräume für People of Colour an – auch in Bern. Bei manchen Gästen lösen diese Befremden aus. Warum eigentlich? Lena Rittmeyer

Undemokratisch oder dringend notwendig? Manche Anlässe in Berner Kulturhäusern stehen nur einer bestimmten Bevölkerungsgruppe offen. Foto: Getty Images

Der Hinweis ist klein, aber entscheidend: «Nur für BIPoC» steht da bei einer Veranstaltung auf der Website der Dampfzentrale. Gemeint sind «Black, Indigenous und People of Colour», also Menschen, die keine weisse Hautfarbe haben. Nur sie durften das Nachgespräch zur Tanzperformance der britischen Alleyne Sisters besuchen, die Ende Oktober im Rahmen des Festivals Tanz in Bern stattfand. Weisse mussten draussen bleiben.

Ein Umstand, der nicht überall gut ankam. Er habe «mit grosser Irritation» zur Kenntnis nehmen müssen, dass man ihn vom Anlass ausschliesse, schrieb etwa ein Leser dieser Zeitung an die Redaktion. Auch bei der Dampfzentrale seien einige kritische Reaktionen aus dem Publikum eingegangen, sagt Anneli Binder, Co-Geschäftsleiterin und künstlerische Leiterin Bühne in der Dampfzentrale. «Und das begrüssen wir auch. Als öffentliche Institution gehört es zu unseren Aufgaben, Räume für Kritik zu schaffen.»