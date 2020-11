Glosse über den Ausnahme-Dauerzustand 2020 – Wenn untergehen, dann wenigstens kreativ Die Kolumnistin sucht nach Wegen, um mit dem enttäuschenden Jahr zurechtzukommen. Und trifft dabei auf lächelnde Berner Verwandte von Lord Voldemort. Céline Graf

Einmal normiert, einmal eher mutig: Zwei Flyer für die Stadtberner Wahlen am 29. November 2020. Foto: zvg

Sie denken, 2020 sei gelaufen? Damit sind Sie nicht allein. Längstens haben mein Umfeld und ich unsere grossen Pläne, Ferien und Festivitäten in die neue Agenda, den neuen Kalender übertragen. Dieses Jahr ist abgehakt, das nächste bitte. Der Optimist würde vielleicht einwenden, so bleibe mehr Zeit für die Vorfreude. Oder für mich als Winterkind ist endlich die Gelegenheit gekommen, einmal im Sommer Geburtstag feiern zu dürfen. Da habe ich als 1990er-Jahrgang obendrauf das Privileg, das Dreissigwerden auf später zu verschieben.

Nur, manchmal beschleicht mich ein Gedanke, den ich fast nicht zu denken wage. Was, wenn 2021 genauso daneben geht? Und vielleicht erneut ein Jahr des Wartens, Aufschiebens, Geduldens und Vertröstens wird? Diese Enttäuschung will ich mir nicht ausmalen. Auf dem nächsten Jahr lastet derart viel Hoffnung. Wäre es eine Person, müsste sie unter der Erwartungslast auf ihren Schultern wöchentlich in die Massage.