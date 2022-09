Studie zu Kippunkten beim Klima – Amazonas, Arktis, Regenwald – wann kommt es zum Kollaps? Forscher haben sich mit der Frage beschäftigt, wie viel Erwärmung Ökosysteme vertragen, bevor sie kippen. Mancherorts könnte die Schwelle schon überschritten sein, sagen sie. Benjamin von Brackel

Eis reflektiert viel Sonnenlicht. Schmilzt es, ist die Oberfläche der Erde dunkler und es wird noch wärmer. Doch reicht der Effekt, damit es zur Kettenreaktion kommt? Ein Eisberg vor Grönland. Foto: AFP

Wer schlechte Laune verbreiten will, muss nur den Begriff «Kipppunkte» fallen lassen. Erwärmt sich die Welt über gewisse Schwellen hinaus, könnte das in Teilen des Erdsystems einen sich selbst verstärkenden Prozess anstossen, der dazu führt, dass das jeweilige System unumkehrbar in einen ganz neuen Zustand kippt – mit drastischen Folgen.