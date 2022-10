Tagestipp: Sonic Mountains – Wenn sich Teilchen krachend in die Peripherie ausdehnen Einmal im Jahr treten die herausragendsten Vertreterinnen und Vertreter der experimentellen Schweizer Musikszene gemeinsam auf. Alexander Sury

Alter Haudegen: Marco Papiro erschafft analog-elektronische Klangskulpturen. Foto: Stefan Bohrer

Sonic Mountains präsentiert einmal im Jahr die herausragendsten aktuellen Vertreterinnen und Vertreter der experimentellen Schweizer Musikszene. Marco Papiro (Foto) ist quasi der alte Haudegen der diesjährigen Ausgabe. Papiros analog-elektronische Kompositionen sind irgendwo zwischen Klangskulptur und Pop angesiedelt. In der Welt der modularen Synthesizer und Patch Cords erforscht, performt und komponiert die Bernerin Annie Aries ihre Musik und eröffnet klangliche Räume zwischen Electronica und experimentellen Sounds. LVKK (Luk Poncet, auch bekannt als Mitglied der Berner Popband Am Kap) stützt sich auf ein dichtes und tieffrequentes Fundament, zu welchem sich schlagartige Impulse, Teilchen und Fragmente krachend in die Peripherie ausdehnen. Die in Bern lebende Luz González spielt eines ihrer Solo-Elektronik-Sets, die auf erfrischende Weise eine aktuelle Aufarbeitung von Drone und Industrial Music darstellen. (lex)





Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.