Unter Landsleuten – Wenn sich Schweizer im Ausland treffen «Poller»-Kolumnist Martin Erdmann befindet sich an den Stränden Italiens und sinniert über die schweizerische Volksseele. Martin Erdmann

Besonders in diesem Sommer ist man vor Landsleuten an italienischen Stränden nicht geschützt. Foto: Keystone

Ich schreibe Ihnen diese Zeilen aus einem Küstenort Liguriens. Wenn Sie nun meinen, ich hätte mich wegen freizeitlicher Aktivitäten, Optimierung des persönlichen Wohlbefindens oder anderer Trenderscheinungen der modernen Welt hier niedergelassen, täuschen Sie sich. Mein Aufenthalt ist der gewissenhaften Ernsthaftigkeit der Forschung verschrieben. Hier an den Stränden des Mittelmeers führe ich Feldstudien von höchster Bedeutung durch. Es geht um nichts Geringeres als die schweizerische Volksseele.

Nun fragen Sie sich bestimmt, wieso ich überhaupt die südliche Landesgrenze überqueren muss, um die nationale Empfindsamkeit unseres Volkes zu untersuchen. Die Erklärung dafür ist kurz. Nirgends drücken bei Schweizerinnen und Schweizern die Gepflogenheiten dieses Landes dermassen durch wie im Ausland. Meiner Forschung kommt der Umstand entgegen, dass Schweizer gegen Ausländer tendenziell skeptisch gestimmt sind, aber selber sehr gerne ins Ausland reisen. Viele tun das vornehmlich über die Sommermonate. Da wegen Pandemie manche globale Destination nicht angesteuert werden kann, häufen sich Sichtungen helvetischer Reisenden in grenznahen Strandregionen. Ich stehe zwar erst am Beginn meiner Untersuchungen, doch bereits jetzt kann ich sagen, dass die Schweizer Volksseele in zwei Teile gespalten ist.

Die einen sehen die Schweiz viel eher als Willensnation denn als Zwangsgemeinschaft. Selbst an den lauschigsten Stränden Liguriens tragen sie eine ordentliche Portion Heimweh im Herzen. Wenn sie bei ihren Liege-Nachbarn stark umlautgeprägte Phonetik feststellen, erhöht sich ihr Puls. Wenn es sich dabei tatsächlich um Landsleute handelt, sehen sie das als Start einer lebenslangen Freundschaft. Während sich vor ihren inneren Augen rührselige Szenen künftiger Begebenheiten während gemeinsamer Camping-Ferien abspielen, kann die Gefühlslage ihrer vermeintlichen Freunde fürs Leben stark abweichen.

Denn genauso schweizerisch, wie die Heimat in der Fremde zu suchen, ist es, während der Ferien die eigene Herkunft konsequent abzulehnen und jegliche Erinnerungen daran inbrünstig zu verachten. So sind für viele Schweizer die Ferien unumgänglich im Eimer, wenn die Strandnachbarn im dicksten Thurgauer Dialekt darüber werweissen, ob die Rattanmöbel auf der heimischen Terrasse zur Genüge abgedeckt sind, weil sie auf der Landi-Wetter-App gerade gesichtet haben, dass ein Unwetter auf ihre Vorortgemeinde zusteuert.

Nehmen wir nun einmal an, meine Arbeitsmoral würde es zulassen, dass ich nicht aus Forschungszwecken, sondern aus Gründen der Entspannung die Strände Liguriens frequentiere. Träfe dieses unwahrscheinliche Szenario tatsächlich einmal ein, würde ich wohl eher zu jener Sorte Landsleute gehören, welche die Heimat verlassen haben, um etwas Pause von der Schweiz zu geniessen. Mit dieser Einstellung kann natürlich schnell das eigene Ego verletzt werden. Spätestens dann, wenn man merkt, dass der dafür ausgewählte Ort derselbe ist, für den sich auch ein betagtes Ehepaar aus der Verschlafenheit des Emmentals entschieden hat. Natürlich bleibt einem dann nichts anderes übrig, als sich über die verdammten Touristen aufzuregen, die jedes erträgliche Fleckchen Erde überrennen. Selbstverständlich ist auch das eine typisch schweizerische Eigenschaft. Touristen sind schliesslich immer nur die anderen.

