Die Autokraten sind allesamt Männer, Baujahr 50er-Jahre: Treffen im usbekischen Samarkand am 14. September. Foto: AFP

Erst zehn Tage ist es her, dass sich Russland, der Iran und andere autokratische Staaten im usbekischen Samarkand trafen. Nicht nur der Name der Stadt erinnerte dabei irgendwie an Mordor, das Reich des Bösen in «Herr der Ringe». Die Präsidenten – allesamt Männer, Baujahr 50er-Jahre – zeigten sich geschlossen und stark. Wahrscheinlich waren sie wirklich davon überzeugt, dass die Zukunft ihnen und nicht mehr den westlichen Demokratien gehören wird.