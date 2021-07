Dämonen im Sportlerkopf - Wenn selbst die Besten nicht mehr können

Simone Biles & Naomi Osaka – Wenn selbst die Besten nicht mehr können Die Spitzen-Athletinnen machen ihre psychischen Probleme öffentlich und treiben so einen längst fälligen Mentalitätswandel voran. Tina Huber , David Wiederkehr

Ein Vorbild an den Geräten – und beim Umgang mit ihren Problemen: Simone Biles steht dazu, was sie plagt. Foto: Natacha Pisarenko (AP Photo)

Die Olympischen Spiele in Tokio im Corona-Jahr wurden im Vorfeld gern als seltsame Spiele bezeichnet, als solche, an die man sich später nicht erinnern werde. Keine Zuschauer, keine Euphorie.

Vielleicht ist es aber genau umgekehrt. Vielleicht bleibt gerade Tokio 2021 in Erinnerung. Weil hier Simone Biles, eine der besten Turnerinnen überhaupt, etwas Grosses für den Sport geleistet hat. Nicht indem sie noch mehr Goldmedaillen gewann. Sondern indem sie zugab, den immensen Druck und die Erwartungen nicht mehr zu ertragen. Sie stelle jetzt ihre psychische Gesundheit an erste Stelle, erklärte Biles, bevor sie diese Woche den Kunstturn-Teamfinal abbrach und sich von den Spielen zurückzog. «Es ist in Ordnung, einen grossen Wettkampf auszulassen und sich auf sich selbst zu fokussieren.»