Gold und Sorgen für Steingruber – Wenn plötzlich die Zeit knapp wird Weil ihre Verletzung im linken Bein wieder aufgebrochen ist, muss die Kunstturnerin ihre Olympiapläne ändern. An schwierigere Sprünge ist so nicht zu denken. David Wiederkehr

Überlegen, auch mit etwas Sicherheit: Giulia Steingruber gewinnt in Kirchberg ihren neunten Schweizer Mehrkampftitel. Foto: Manuel Lopez (Keystone)

Ein Kraftakt war das. Eine Willensleistung. Eine gewaltige sogar: Gold an der EM in Basel gewann Giulia Steingruber mit einem Muskelfaserriss. Ihr Oberschenkel war im Sprungfinal mit einem Tape fest zugeschnürt, trotzdem waren die Schmerzen nur schwer zu ertragen. Und doch war sie die Beste, erneut, schon zum vierten Mal an diesem Gerät. Keine war an Europameisterschaften erfolgreicher.

Das hautfarbene Tape ist noch immer an ihrem linken Bein, als am Samstag im bernischen Kirchberg die Schweizer Meisterschaften anstehen. Diese werden in abgespeckter Form ohne Gerätefinals abgehalten und mit nur 150 Zuschauern auf der kleinen Tribüne – und auch Steingruber legt Sicherheit in ihren Auftritt. Als einzigen Sprung zeigt sie einen Jurtschenko mit einfacher Schraube, normalerweise sind es zwei. Ihren Paradesprung Tschussowitina lässt sie gleich ganz weg, aus gutem Grund: Sie hat ihn erst vor wenigen Tagen wieder einmal trainiert und will kein unnötiges Risiko eingehen.