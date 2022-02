Tagestipp: Alois Lichtsteiner – Wenn Monster flüstern In der Galerie Kornfeld beweist der Schweizer Künstler Alois Lichtsteiner, dass Berge nicht immer gewaltig sein müssen. Xymna Engel

Alois Lichtsteiner: «AL2019.110. (Berg)», 2019. Foto: Alois Lichtsteiner

Die Berge beschäftigen den Schweizer Künstler Alois Lichtsteiner nun schon seit über 20 Jahren. Doch heroische Darstellungen von Eiger, Mönch und Jungfrau findet man bei ihm nicht. Schneefelder, die sich aus der Dunkelheit heraus kämpfen, abstrakte Felsformationen oder bernsteinfarbene Farbflecken: In der dritten Einzelausstellung in der Galerie Kornfeld beweist Lichtsteiner wieder einmal, dass Berge, diese Landschaftsmonster, nicht immer gewaltig sein müssen. Einen Schwerpunkt der Ausstellung bilden Serien von monotypieartig eingefärbten Drucken auf Japanpapier, in denen man meint, die Berge flüstern zu hören. (xen)

Galerie Kornfeld, Montag, 7. Februar, 14–17 Uhr. Ausstellung bis 26. Februar.

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

