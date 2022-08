Tagestipp: Saisoneröffnung der Berner Galerien – Wenn Menschen zu Schatten werden Monster mit langen Zungen und alchemistische Substanzen: Die Berner Galerien laden zur Saisoneröffnung.

Die Menschen in den Bildern von Urs Stooss sind Fremde. Und sie bleiben fremd. Foto: Urs Stooss

Wer sind diese Menschen? Was haben sie vor? Wo gehen sie hin? Fotografiert hat sie der Berner Künstler Urs Stooss bei seinen weltweiten Streifzügen mit der Kamera. Die Menschen in seinen Bildern sind Fremde. Und sie bleiben fremd. Denn Stooss hat alle persönlichen Merkmale wegretuschiert. Zu sehen sind seine Arbeiten in der Galerie Da Mihi im Rahmen der Saisoneröffnung der Berner Galerien. Zeitgleich beschäftigt ist in der Galerie Reflector Karen Amanda Moser mit dem Aufbewahren, Elsbeth Böniger behandelt ihre Bilder in der Galerie Bischoff mit «alchemistischen Substanzen», und in der Galerie Duflon Racz strecken die skurrilen Wesen von Annette Barcelo ihren Betrachtern die Zunge raus. (xen)

