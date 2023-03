Tagestipp: Vortrag zu Finanzen im Progr – Wenn man sich das Geld mit Fremden teilt Ting: Das ist eine Community, die ein gemeinsames Einkommen hat. Heute erzählen Mitglieder von Ting im Progr, wie das funktioniert.

Co-Gründerin Ondine Riesen wird durch den Abend führen. Foto: PD

Zurzeit verteilen die 426 Mitglieder der Ting-Community 33’668 Franken pro Monat um. Sie zahlen einen Teil ihres Einkommens auf ein Gemeinschaftskonto ein, bauen so ein gemeinsames Vermögen auf und unterstützen damit die Vorhaben einzelner Ting-Mitglieder: Jemand hat etwa Repair-Cafés in der Schweiz eröffnet, ein anderer eine Plattform für Medieninhalte aufgebaut. Heute erzählen in der Stube im Progr verschiedene Mitglieder ihre persönliche Geschichten – auch eine Frau, die erst durch die Unterstützung der Gemeinschaft für sich selbst Sorge tragen konnte. (jek)

