Kommunikationsprobleme während Corona – Wenn Lippen hinter Masken verschwinden Der schwerhörige Luca Hägi findet für alltägliche Herausforderungen stets eine Lösung. Mit einer kreativen Idee hat der Zehnjährige sogar einen Wettbewerb gewonnen. Jael Amina Kaufmann

Für den schwerhörigen Luca Hägi ist Homeschooling via Videokonferenz besonders anstrengend. Foto: Adrian Moser

Nur ungern erinnert sich Luca Hägi an die Zeit des Homeschooling im Frühling 2020: «Der Unterricht über die Webcam war anstrengend.» Viele Kinder würden dieser Aussage wohl zustimmen. Doch für den Zehnjährigen, der in Schliern bei Köniz die vierte Klasse besucht, war der Unterricht per Videokonferenz eine besondere Herausforderung.

Luca Hägi ist hochgradig schwerhörig. Im Alltag ist er daher auf sein Hörgerät, ein Cochlea-Implantat (CI), angewiesen. Ein Mikrofon nimmt Schallwellen auf, die als digital codierte Signale an das Implantat übertragen werden. Dort werden die Signale in elektrische Impulse umgewandelt, um die Hörnervenfasern zu stimulieren. Im Gehirn entsteht so ein Höreindruck.