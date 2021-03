Raphael Sznitman leitet das neu eröffnete Zentrum für künstliche Intelligenz am Berner Inselspital. Die Erwartungen in die neuen Technologien sind hoch. Es gibt aber auch Risiken.

KI-Forschung am Inselspital

Herr Sznitman, werden wir bald nur noch von Robotern operiert?

Dass Roboter bei Operationen eingesetzt werden, ist nicht neu. Auch am Inselspital haben wir in den letzten Jahren entsprechende Prototypen entwickelt. Allerdings übernimmt der Chirurg bei diesen roboterunterstützenden Operationen immer noch die Verantwortung. Das wird sich meiner Meinung nach auch nicht so schnell ändern. Im Moment geht es eher darum, die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine zu verbessern.