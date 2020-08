Archiv-Trouvaille von Silja und Otto F. Walter – Wenn Kindheitsräume Literatur werden Die Geschwister Silja und Otto F. Walter widmeten beide ihr Leben dem Schreiben – und liessen in ganz unterschiedlichen Romanen ihre Elternhäuser zur Kulisse werden. Corinna Jäger-Trees

Zwei Zeichnende, zwei Elternhäuser: Skizzen von Otto F. (links) und Silja Walter (rechts). Foto: Simon Schmid, NB

Das Blatt ist eine archivarische Trouvaille. Darauf haben die Geschwister Silja und Otto F. Walter ihre beiden Elternhäuser – das ältere und das neuere – gezeichnet. Beide waren repräsentative Heimstätten der Verleger- und Nationalratsfamilie Walter in Rickenbach bei Solothurn, aus der die schreibenden Geschwister stammen. Beide Häuser werden um 1987 in literarischen Projekten, die Silja und Otto F. Walter in ihre Kindheitsräume zurückführen, zum Zentrum des Geschehens. Das Blatt mit den Zeichnungen verweist auf den unterschiedlichen Umgang mit autobiografischem Rohmaterial, den die Geschwister in ihren Werken «Der Wolkenbaum» (1991) und «Zeit des Fasans» (1988) pflegten.

Eine Gämse in der Wolke

Der «Nicht-Zeichner O.F.» hat im Zusammenhang mit seiner Arbeit an «Zeit des Fasans» das neuere Elternhaus als Grundlage für seine Zeichnung genommen und die Realität mit fantastischen Elementen ergänzt: mit dem Auge im Dach und der Gämse in der Wolke. Anders Silja, die das Blatt «irgend einmal in Händen hielt» und sich fragte, «was das solle». «Daraufhin habe ich daneben das alte, das Haus meiner Kindheit vom Buch Der Wolkenbaum gezeichnet und zwar, ausser dass es in Wirklichkeit nicht so hoch ist, völlig stimmig.»

Schreibende Geschwister: Otto F. und Silja Walter Infos einblenden Bei Silja (1919–2011) und Otto F. Walter (1928–1994) handelt es sich um das zweitälteste bzw. das jüngste von neun Kindern der Rickenbacher Verleger- und Nationalratsfamilie Walter. Beide widmeten ihr Leben dem Schreiben – Silja als Nonne im Kloster Fahr, Otto F. als Verleger, Schriftsteller und engagierter Zeitgenosse. Ein wichtiges Zeugnis ihres geistigen und literarischen Austausches ist das Werk «Eine Insel finden» (Arche-Verlag, 1983).

In «Zeit des Fasans» «bewegt sich der 44-jährige Thomas Winter auf den Spuren seines Clans. Im Zentrum wird dessen Geschichte stehen, die Zeit zwischen 1928 und heute im Land CH, die Suche nach dem Eigenen in Vergangenheit und Gegenwart», beschreibt Otto F. Walter sein Projekt. Die von der Schwester des Protagonisten bewohnte Familienvilla spielt dabei eine zentrale Rolle. Allerdings: Die Rickenbacher Realität ist «in diesem meinem fiktiven Projekt – nichts weiter als Rohmaterial, aus dem ich nehme, was ich gerade brauche. Als Beispiel – die Halle und das Treppenhaus des neueren, aber den hohen Flur des älteren.»

Die Familienvilla wird in «Zeit des Fasans» zum Kristallisationspunkt von Schweizer Zeitgeschichte.

Die autobiografische Realität bildet hier die Grundlage für eines der wichtigsten literarischen Zeugnisse zum Verhältnis der Schweiz zum Nationalsozialismus. Die heruntergekommene Familienvilla, literarisch konstruiert aus den beiden Kindheitshäusern Otto F. Walters, wird zum Kristallisationspunkt von Schweizer Zeitgeschichte.

Der Realität verpflichtet

Ganz anders bei Silja. Deklariert autobiografisch präsentiert sich «Der Wolkenbaum». Der Realität der eigenen Erfahrungen verpflichtet, schildert sie ihre Kindheitsgeschichte im alten Haus. Kaleidoskopartig zusammengefügt sind einzelne Erlebnissplitter des Kindes, der Blickwinkel ist derjenige eines sechsjährigen Mädchens, voller Staunen über die es umgebende Welt. Die Bedeutung von Büchern, Lesen und Literatur sowie ein tiefes Interesse für religiöse Fragen ziehen sich als thematisches Grundgeflecht durch den Text, begleitet von einem Gefühl des Aufgehobenseins in der Schöpfung. Das alte Rickenbacher Haus bildet das Lebenszentrum dieser Kindheitserinnerungen.

Otto F., der langjährige Betreuer und verlegerische Verwalter von Siljas Schreiben, hat das Projekt seiner Schwester immer wieder brieflich begleitet. Zum Erscheinen des Werkes schreibt er ihr voller Begeisterung: «Wieviel Freude über Deinen Wolkenbaum! Wort um Wort – mächtig angerührt habe ich das Buch nun zu Ende gelesen. Ich kann nur staunen, wie ganz ungemein lebendig Kapitel um Kapitel Deine Kindheitsgeschichte da entsteht und zusammenwächst, mit allen diesen farbigen Personen um Dich her.»