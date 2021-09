Schadstoffe auf Spielplätzen – Wenn Kinder auf vergiftetem Boden spielen Rund 6000 Schweizer Spielplätze sind durch Blei und andere Schadstoffe belastet. Der Bundesrat will jetzt die Kantone zu Sanierungen zwingen. Fabian Renz , Alessandra Paone

Unbeschwerte Zeiten auf dem Spielplatz – doch im Boden lauert mancherorts die Gefahr. Foto: Marc Dahinden

Spielsachen, Schlüssel, Brotkrümel – bei Kleinkindern landet alles im Mund, was in Reichweite liegt. Auch Erde, wenn sie draussen spielen. Eltern und Ärzte sind sich zwar einig, dass ein bisschen Dreck der Gesundheit nicht schadet. Wenn dieser jedoch kontaminiert ist, können die Folgen schwerwiegend sein.

Der Bundesrat jedenfalls sieht in Spielplätzen, die durch Schadstoffe verseucht sind, ein ernsthaftes Problem, wie am Mittwoch klar wurde. Verursacht wurde es der Regierung zufolge durch die «früher gebräuchliche Düngung» mit Asche aus Kohle- und Holzfeuern sowie durch «frühere Verschmutzungen aus der Luft». An seiner Sitzung sprach sich der Bundesrat nun für eine Änderung des Umweltschutzgesetzes aus, mit der er die Kantone in die Pflicht nehmen will: Sie müssten zwingend dafür sorgen, dass öffentliche Kinderspielplätze und Grünflächen untersucht und nötigenfalls saniert würden. Im Gegenzug wäre der Bundesrat bereit, die Sanierungen finanziell zu unterstützen. Bei privaten Spielplätzen und Hausgärten bliebe eine Sanierung freiwillig, würde vom Bund aber ebenfalls subventioniert.