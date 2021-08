Christian Fassnacht im Interview - «Wenn ich zehn Jahre für YB gespielt habe, bin ich glücklich»

«Es brauchte Zeit, bis ich wieder realisierte, was ich an YB habe», sagt Christian Fassnacht.

Welches ist Ihr persönliches Lieblingsbild?

Jenes, auf dem ich im Februar nach dem späten und entscheidenden Tor zum 2:0 in Leverkusen jubelnd am Boden liege. Und es gibt natürlich etliche coole Bilder mit YB von all den Titeln, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben.