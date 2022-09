Heute muss ich Ihnen etwas gestehen: Ich fürchte mich vor wilden Tieren. Das zu schreiben fällt mir nicht leicht, denn eigentlich müsste ich in der Natur furchtlos sein. Mein Vater ist Wildbiologe, und wenn er früher von der Feldarbeit zurückkehrte und von seinen Erlebnissen berichtete, dann klang das etwa so: «Habe Luchsspuren entdeckt.» Oder: «Konnte einen Steinadler einfangen und besendern.» An den Wochenenden waren wir fast immer in den Bergen. Ich lernte schon als Fünfjährige, wie man sich in der Wildnis bewegt und Tiere beobachtet.