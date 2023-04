Musical über bipolare Störung – Wenn hinter der Familienfassade die Welt aus den Fugen gerät Trotz überzeugender szenischer Umsetzung eines schwierigen Stoffs will «Next to Normal» im Stadttheater Bern nicht recht zünden. Schuld sind nicht zuletzt zu viele Dezibel. Peter König

Diana Goodman (Bettina Mönch) ist seelisch krank. Sie leidet an einer bipolaren Störung. Foto: Janosch Abel

Ginge es nur nach der Lautstärke des Schlussapplauses, wäre hier vom grössten Musiktheatererfolg der Saison zu berichten; nach kaum zehn Sekunden stand der Saal bereits. Der Applaus galt dem Musical «Next to Normal» (am besten mit «Fast normal» zu übersetzen). Brian Yorkey (Text) und Tom Kitt (Musik) hatten das Stück 2008 in New York mit schönem Erfolg herausgebracht, in der Schweiz ist es bisher erst einmal aufgeführt worden.