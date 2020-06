Randale in Stuttgart – Wenn Gewalt zum Teil der Party wird Alkohol, Langeweile, Corona-Frust, Verachtung für Staat und Polizei: Bei den jungen Männern, die Stuttgarts Königstrasse verwüsteten, kam viel zusammen. Dominique Eigenmann aus Berlin

Machen sich die Plünderer jetzt ans Stricken? Ein Laden in Stuttgart beklagt die von einem jugendlichen Mob in der Nacht auf Sonntag eingeschlagenen Fensterscheiben. Foto: Marijan Murat / dpa

Zwei Tage nach dem Gewaltausbruch in Stuttgart suchen Behörden und Politik immer noch nach Erklärungen. Was genau ist hier passiert? Und warum? In der Nacht auf Sonntag waren nach einer Polizeikontrolle bis zu 400 junge Männer in kleinen Gruppen mehrere Stunden lang durch die Stadt gezogen, hatten auf Polizisten und deren Autos eingedroschen, Dutzende von Läden verwüstet und geplündert. Mindestens 20 Polizisten waren verletzt, 24 mutmassliche Täter festgenommen worden.