Stab-Olympiasieger Armand Duplantis – Grenzen? Die hat er nicht – wieso auch! Der Grossvater sprang, der Vater sprang – und die Mutter hat den Sohn zu dem gemacht, was Armand Duplantis längst ist: der weltbeste Stabspringer. Mit 22 Jahren. Monica Schneider aus Eugene

Formsache im WM-Stadion von Eugene: Armand Duplantis qualifiziert sich für den Final in der Nacht auf Montag. Foto: David J. Philip (Keystone)

Kommt nun der Tag, an dem sein Übername endlich offiziell wird? Schon jetzt gibt es kaum jemanden mehr in der Sportwelt, der Armand Duplantis, den Star unter den Stabspringern, nicht «Mondo» rufen würde. Mondo steht für Welt, und diesen Titel will er im Hayward Field. Gewinnt er ihn, hat Duplantis – man wagt es kaum zu sagen – mit erst 22 Jahren alles erreicht, was er sich als kleiner Bub einst erträumt hat und im Sport überhaupt möglich ist: Er ist Weltmeister, Olympiasieger, Weltrekordhalter, drinnen, draussen, überall.