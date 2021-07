Sie bestimmen die Abflussmengen – «Wenn es um Wasser geht, lässt sich nicht alles regeln» Bernhard Wehren und sein Team wachen über Berns wichtigste Schleusen. Im Moment ist ihre Arbeit oft ein Wettlauf gegen die Zeit. Brigitte Walser

Die Aareschleuse in Thun kann vom Computer aus reguliert werden. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Zu Normalzeiten ist oft tagelang kein Eingreifen nötig. In den letzten Tagen aber haben Bernhard Wehren und sein Team bis zu mehrmals stündlich an den Abflussmengen der bernischen Seen geschraubt. Geben sie am Computer in Bern einen Wert ein, richten sich vor Ort die Schleusen automatisch danach aus, und die eingegebene Wassermenge fliesst aus dem Brienzer-, dem Thuner- oder dem Bielersee ab. Auch auf die Schleusen selbst können die Fachleute vom Computer aus zugreifen.

Wehren und sein Team sind für die Gewässerregulierung im Kanton Bern zuständig, er ist der zuständige Fachbereichsleiter. Wehren ist Hydrologe, in seinem Bereich fliesst technisches und naturwissenschaftliches Wissen zusammen. Es gilt, Naturphänomene einzuordnen und die Technik zu verstehen. Auch zu Normalzeiten ist ein Mitglied eines siebenköpfigen Teams jederzeit verfügbar, um die Schleusen zu kontrollieren und – allenfalls vom Computer zu Hause aus – zu justieren. Jetzt aber ist rund um die Uhr mindestens eine Person vor Ort in der Regulierzentrale in Bern, und die Einstellungen können sich jederzeit ändern. Ein Ende der aussergewöhnlichen Situation ist nicht absehbar.