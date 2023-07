Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Wenn es um die PUK geht, wird Cassis plötzlich wieder zum Arzt Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Er spricht von einer «Autopsie» der Credit Suisse: Bundesrat und Arzt Ignazio Cassis. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Ignazio Cassis ist nicht nur Bundesrat, ­sondern auch Arzt. Lukas Gähwiler sitzt nicht nur bei der UBS im Verwaltungsrat, sondern auch beim Flugzeugbauer Pilatus. Sie sehen die parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zum Ende der Credit Suisse daher unter ganz ­unterschiedlichen Vorzeichen. An einem Podiumsgespräch sagte Gähwiler kürzlich, die PUK sei wie die Auswertung der Blackbox eines abgestürzten Flugzeugs. Das brauche oft eine Weile, lasse aber meist Rückschlüsse darauf zu, ob die Maschine einen Defekt gehabt habe oder ob die Piloten einen Fehler gemacht hätten. Cassis verglich die Untersuchung hingegen mit einer Autopsie. Wenn ein Patient verstorben sei, werde die genaue Todesursache gesucht. Doch auch wenn sie gefunden wird, lässt sich deswegen noch kein Allheilmittel gegen den Tod finden. Denn der Tod, der gehöre dazu, das gelte auch für Firmen wie die CS, so Cassis. Bleibt nur zu hoffen, dass der UBS die Autopsie noch eine Weile erspart bleibt.

Die typähnlichen Migros-Chefs wollen «Diversität leben»

In den letzten Monaten wurden im 21-stöckigen Hauptsitz des Migros-Genossenschafts-Bundes am Zürcher Limmatplatz die Büros umgebaut. Jetzt kommt der MGB selber dran. Am Freitag präsentierten die Migros-Chefs ihre Lösung für den Umbau des Supermarktgeschäfts. Die Medienkonferenz fand deshalb in einem angrenzenden Gebäude statt, auf dem Weg dorthin passierte man eines der Migros-Werbesujets: «Wir leben Diversität». An der Konferenz präsentierten sich vor goldenem Hintergrund drei typähnliche Herren – helles Hemd, grauer Anzug, schwarze Brille – und eine Frau in Rosa, MGB-Präsidentin Ursula Nold. Guido Rast wird Präsident der neuen ­Supermarkt AG, MGB-Chef Mario Irminger Vizepräsident und Peter Diethelm Geschäftsleiter. Die Journalistenfrage war deshalb aufgelegt: Wie ernst meint es die Migros mit der Diversität? «Sie geben mir einen Steilpass», so die Antwort von Ursula Nold. Auf Kaderstufe seien bei der Migros 31 Prozent Frauen, auf Direktionsstufe 17 Prozent – es gebe noch viel zu tun.

Digitec Galaxus verkauft «toilet water» und «body crap»

Künstliche Intelligenz kann dazu beitragen, Arbeitsabläufe zu vereinfachen. Die Migros-Tochter Digitec Galaxus unter Chef Florian Teuteberg setzt auf das Übersetzungstool DeepL, um Produktbezeichnungen ins Französische, Englische oder Italienische zu übersetzen. Dies führt derweil zu ganz neuen – und teils unappetitlichen – Wortschöpfungen, wie das Unternehmen auf seiner Website schreibt. Es hält seine Kundschaft dazu an, entsprechende Wort­kreationen zu melden. Einige können gar geschäftsschädigend sein: Wer kauft schon gern in einem Onlineshop ein, der «toilet water» oder «body crap» im Sortiment führt?

200 Millionen Euro für spontane Gesangseinlagen im Museum

In spärlich besuchten Museen herrscht meist Totenstille. Im von Roche-Erbin Maja Hoffmann errichteten Turm für zeitgenössische Kunst im südfranzösischen Arles ist das anders: Kassiererin und Billettkontrolleur lieferten sich dort ein spontanes Duett – wozu der von Stararchitekt Frank Gehry entworfene Bau mit seiner besonderen Akustik geradezu einlädt. Auf 200 Millionen Euro werden die Kosten für das 2021 eröffnete Zentrum geschätzt, das Geld stammt aus den Dividendenausschüttungen des Basler Pharmakonzerns. Die insgesamt 16 Roche-Erbinnen und -Erben erhielten für 2022 nach Verrechnungssteuer 481 Millionen Franken. Geld, das in neue Museen investiert werden könnte – für mehr spontane Gesangseinlagen.

Ein unkonventionelles Museum: Roche-Erbin Maja Hoffmann vor dem von ihr errichteten Turm für zeitgenössische Kunst im südfranzösischen Arles. Foto: Patrick Aventurier (Getty Images)

