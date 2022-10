Sweet Home: Einrichten in kleinen Räumen – Wenn es eng wird Wenig Platz, aber viele Möglichkeiten: Diese acht Ideen zeigen Ihnen, wie das geht. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Verzichten Sie nicht auf die Eleganz

Viel Chic auf wenig Platz. Foto über: Ham Interiors

Bloss weil die Wohnung klein ist, muss sie nicht bescheiden und mager eingerichtet werden. Denken Sie an die kleinen, hübschen englischen Cottages, an die Pariser Studios oder an gemütliche, elegante Hotelzimmer. Nehmen Sie sich solche Beispiele als Vorbilder und realisieren dann Ihren Wohntraum im Kleinformat.

Denken Sie dabei auch daran, dass kleine Räume intimer sind und schlussendlich auch einfacher einzurichten sind als riesige Lofts. Gönnen Sie sich also ein schönes, hohes, gepolstertes Bett, ein gemütliches Sofa, wirklich pralle, weiche Kissen, edle Teppiche, üppige Vorhänge und tolle Leuchten. Vielleicht passt dann halt nur noch ein wirklich schmales Tischchen neben das Bett oder ein Sitzmöbel und gewisse Leuchten müssen an der Wand montiert werden. Aber vermag die Schönheit und den Komfort keinesfalls zu mindern. Im Gegenteil, oft sind gerade vermeintlich schwierigere Situationen bessere Ausgangslagen für wohnliche Einrichtungen, weil sie klarere Grenzen setzen als solche, bei denen alles offen und möglich ist.

2 — Füllen Sie ruhig den ganzen Raum

Eine elegante Liege, die von Wand zu Wand geht. Foto über: The Modern House

Kleine Räume dürfen ruhig auch mal von Wand zu Wand gefüllt werden. Es sieht viel besser aus, wenn in einem kleinen Raum einfach bloss ein tolles Sofa, ein Himmelbett oder eine hübsche Liege steht, statt ein Minitischchen mit zwei Hockern oder ein kleines Sesselchen mit Beistelltischchen.

3 — Suchen Sie nach multifunktionellen Ideen

Alles in Einem: Bett, Regal und Arbeitstisch. Foto über: Historiska Hem

Wenn man trotz wenig Raum in einem Zimmer mehrere Wohnsituationen integrieren möchte, dann lohnt es sich, auf multifunktionale Wohnideen zu setzen. Denken Sie dabei aber nicht an Schrankbetten, die man morgens verschwinden lässt und nur nachts runterklappt. Besser ist es, Tische auf- und zuklappen zu können oder Schränke zu planen, welche ein Bett einhüllen statt es verschwinden zu lassen.

4 — Trennen Sie mit Stil

Hier wurde der Architektur ein Schnippchen geschlagen. Foto über: Franzon du Rietz

In Einzimmerwohnungen oder WG-Zimmern braucht man in einem Zimmer Raum zum Wohnen und zum Schlafen. Dabei wünschen sich viele, dass die Schlafnische ein wenig abgegrenzt ist und Privatsphäre bietet. Mit einem Schrank, der am besten Schiebetüren hat, lässt sich einfach und stilvoll eine Art Wand kreieren. Dabei braucht aber der Schrank auch eine gute Rückwand. Diese können Sie zum Beispiel mit einer passenden Holzplatte an den Schrank montieren. Streichen Sie diese in einer passenden Farbe oder beziehen Sie sie mit einer Tapete.

5 — Improvisieren Sie

Stapelware für einmal auf höchstem Niveau. Foto über: Paul et Paula

Eine Zeitschriftensammlung braucht Platz. Wenn man sie richtig verstauen möchte, muss das Regal oder der Schrank sehr stark und solide sein, denn Zeitschriften sind schwerer als Bücher und Tablare brechen schnell unter deren Last zusammen. Stapeln Sie sie doch einfach und geben ihnen als «Tischfläche» ein Brett oder Tablett. So schaffen Sie geschickt Platz für Ihre Sammlung und haben erst noch Ablagefläche für eine Leuchte. Eingeschränkter Raum fördert, wenn man sich ihm öffnet, die Kreativität und das Improvisationstalent.

6 — Stellen Sie unter

Ein flexibler Platz für Hocker. Foto über: Little Miss Party Planer

Stapeln ist eine Lösung, um mehr Bedürfnisse auf kleinem Raum auszuleben, Unterstellen ist eine andere. Wählen Sie Hocker statt Stühle und stellen Sie diese bei Nichtgebrauch unter den Tisch statt davor. Sie können auch Boxen oder Bücher unter Sideboards stellen oder grosse Körbe unter Konsolen.

7 — Denken Sie um

Seemannstruhe aus Korb als Beistelltisch. Foto über: Ham Interiors

Ein Tisch muss nicht immer ein Tisch sein. Ursprünglich hatte man praktisch keine Möbel, sondern besass eine grosse Truhe, in der der ganze Haushalt steckte. Man ass im Stehen und benutzte die Truhe als eine Art Tisch. Diese Ur-Wohnidee aus fernen Zeiten kann man ganz einfach in die Moderne übersetzen. Sie können nämlich eine Truhe auch als Beistellmöbel einsetzen und somit nicht nur mehr Stauraum für Dinge schaffen, sondern auch Charme in eine Einrichtung bringen.

8 — Vergrössern Sie optisch

Grandezza mit grossen Vorhängen. Foto über: Franzon du Rietz

Aus kleinen Räumen lässt sich viel herausholen. Man kann sie auch mit einfachen Einrichtungs- und Stylingtricks grösser wirken lassen. Eine davon ist das geschickte Einsetzen von Vorhängen. Wenn Sie diese nämlich deckenhoch und über eine ganze Wand montieren, schaffen Sie den Eindruck von Grosszügigkeit.

