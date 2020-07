Schweizer Schauspieler in Berlin – Wenn er emotional wurde, hörte man ihm den Schweizer an Der Berner Max Gertsch erfand mit drei Freunden die Musikkabarettgruppe Geschwister Pfister. Er lebt als Schauspieler in Berlin, leidet aber selbst am 1. August nicht an Heimweh. Markus Dütschler

Wenn das Schiller-Theater wieder aufgeht, ist er bereit: Max Gertsch, Schauspieler aus Bern. Foto: Rosanna Steppat

An diesem schönen Abend in Berlin-Charlottenburg scheint die Corona-Krise weit weg. Berlinerinnen und Berliner lassen es ruhig angehen, gönnen sich ein Feierabendbier. Laut wird es bald im knapp tausend Kilometer entfernten Bern, obwohl die Schweiz sonst ein eher stilles Land ist. Zum Bundesfeiertag steigen Raketen unter Geknalle in den Himmel. «Ich bekomme kein Heimweh wegen des 1. August», sagt Max Gertsch, der gebürtige Schweizer. Er blinzelt in die letzten Sonnenstrahlen des Tages und lächelt, fast ohne den Mund zu bewegen. Dann fügt er schelmisch hinzu: «Am 2. August feiert ein guter Freund von mir Geburtstag, das ist mir wichtiger.»