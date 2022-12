Diemerswil fusioniert – Wenn eine kleine Gemeinde an ihre Grenzen stösst Kirsten Hammerich ist die letzte Gemeindepräsidentin von Diemerswil. Im Gespräch blickt sie zurück auf die Nöte einer Kleinstgemeinde. Hans Ulrich Schaad

Kirsten Hammerich kann sich bald zurücklehnen. Mit der Fusion gibt sie ihr Amt als Gemeindepräsidentin von Diemerswil ab. Fotos: Beat Mathys

Das Schicksal spielt eine wichtige Rolle in der politischen Karriere von Kirsten Hammerich (parteilos). Sowohl ihre Wahl in den Gemeinderat Diemerswil 2012 als auch das Ende ihrer Amtszeit als Gemeindepräsidentin per 31. Dezember 2022 hatte sie nicht in den eigenen Händen. Bei der Wahl in die Exekutive habe das Los entschieden müssen, weil sie und ein zweiter Kandidat gleich viele Stimmen erhalten hätten, erzählt Hammerich.