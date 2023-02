Tagestipp: Ensemble Proton – Wenn ein Konflikt Kraft freisetzt Das Ensemble Proton untersucht in seinem neuen Programm die Kraft der Resilienz in der Musik.

Foto: PD

In Zeiten der Krise kann sie jeder brauchen: Resilienz, die Fähigkeit, belastende Situationen zu bewältigen und sie im besten Fall für die persönliche Weiterentwicklung zu nutzen. Doch welche Kraft kann Resilienz in der Musik freisetzen? Das Ensemble Proton präsentiert unter dem Titel «Resilienz» vier Werke, in denen ein Konflikt der Anlass war, neue musikalische Wege zu finden. So verbindet etwa Karen Keyhani, ein Komponist aus dem Iran, klassische persische Musik aus der Safawiden-Zeit (1501–1736) mit modernen Ideen. Und Jannik Giger benutzt in seiner Satire über Meisterkurse Fragmente von Originalaufnahmen und kritisiert das Umfeld der Meisterkurse, in dem autoritäre Vermittlung von Richtig und Falsch oft die musikalische Freiheit von jungen Musikerinnen und Musikern unterdrückt. (xen)

