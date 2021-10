Kommentar zum Umbau von SRF 3 – Wenn ein Jugendsender in die Wechseljahre kommt

Aufgehängt: Die Kopfhörer des Moderationsteams von SRF 3. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Was gutes Radio ist, darüber dürften die Meinungen ähnlich weit auseinandergehen wie bei der Frage nach der besten Taktik für die Fussballnationalmannschaft. Als SRF 3 vor bald 40 Jahren gegründet wurde, war ihm ein gewisser aufmüpfiger Geist eigen, man wollte der Störsender der Nation sein. Heute ist dem SRF 3 etwa ein ähnliches Rebellionspotenzial eigen wie Radio Sunshine und all den anderen werbefinanzierten Sendern. So gesehen könnte die Sinnkrise, in der SRF 3 gerade steckt, Anlass für eine vertieftere Werteprüfung sein.