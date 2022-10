Mögliche Sparmassnahme in Biel – Wenn ein Friedhof ver­schwindet Eine vorgeschlagene Massnahme im Sparpaket der Stadt Biel ist die Aufhebung des Friedhofs Bözingen. Was würde das konkret bedeuten? Julie Gaudio (BT)

Sacha Felber, Leiter der Abteilung Friedhöfe und Bestattungen der Stadt Biel. Bild: Carole Lauener

In einer Woche wird im Parlament über «Substance 2030», das Sparpaket der Stadt Biel, debattiert. Jede Direktion stellt Massnahmen zur Diskussion. So beantragt die von Lena Frank geleitete Direktion Bau, Energie und Umwelt die Aufhebung des Friedhofs Bözingen. Dadurch könnten im Jahr 2024 50’000 Franken und in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 75’000 Franken eingespart werden. Aber was bedeutet die «Aufhebung» eines Friedhofs konkret?