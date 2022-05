Gerichtsurteil im Parkplatzstreit – Wenn die Velofahrenden in Bern wichtiger sind Parkplätze oder Velostreifen? Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts geht die Stadt Bern als Siegerin aus einem langwierigen Konflikt hervor. Jessica King Adrian Moser (Foto)

Entlang der Länggassstrasse sollen Parkplätze einer neuen Velospur weichen. Bild: Adrian Moser

Velos sind der Stadt Bern wichtiger als Parkplätze. Und das ist okay so. Das ist, etwas spitz formuliert, die Quintessenz eines Verwaltungsgerichtsurteils, das am Montag publiziert wurde. Gestritten wird um rund 30 Parkplätze, die die Stadt Bern im Bereich der Länggassstrasse aufheben will. Sie sollen Velostreifen weichen, die neu durchgehend markiert werden. Das Ziel des Gemeinderats: Der Verkehr wird flüssiger, die Velofahrerinnen und Velofahrer sind sicherer.