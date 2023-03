Getötete 12-Jährige in Deutschland – Wenn die Täterinnen zu jung für eine Strafe sind Luise F. aus Freudenberg soll von zwei Kindern aus ihrem Bekanntenkreis erstochen worden sein. Bestraft werden können die Mädchen dafür nicht. Ein aussergewöhnlicher Fall. Moritz Geier , Veronika Wulf

Die Leiche der Zwölfjährigen Luise F. wurde im Wald gefunden. Polizisten suchen am Fundort des getöteten Mädchens Luise nach weiteren Hinweisen. Foto: Roberto Pfeil (Keystone)

Wie soll man begreifen, was in diesem Ort geschehen ist? Ein Mädchen ist tot, zwölf Jahre alt, und zwei weitere Mädchen stehen unter Tatverdacht. 12 ist die eine, 13 die andere. In Freudenberg, einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, haben sie die Fahnen auf halbmast gesetzt. Aber wie schwer die Trauer wiegt, wie tonnenschwer die Last der Fragen, das zeigt sich an diesem Dienstagmittag noch deutlicher in den Gesichtern der Ermittler, als sie 60 Kilometer südlich von Freudenberg in Koblenz vor die Presse treten.